FATİH'TE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ve TAKSİLER DENETLENDİ

FATİH'TE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ve TAKSİLER DENETLENDİCemil ÖZDEMİR/ - Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, toplu taşıma araçları ve taksiler üzerinde denetim yaptı.

21.05.2020 16:58 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:08
FATİH'TE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ve TAKSİLER DENETLENDİ
Cemil ÖZDEMİR/ - Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, toplu taşıma araçları ve taksiler üzerinde denetim yaptı. Denetimlerde 2 sürücüye para cezası yazıldı
İstanbul Valiliği koordinasyonunda Fatih Millet Caddesi'nde denetleme noktası kuran polis ekipleri, toplu taşıma araçlarında ruhsatlarda yazan yolcu sayısının yarısı kadar oturan yolcu, oturan yolcu sayısının yarısı kadar da ayakta yolcu olup olmadığını denetledi. Ekipler tarafından ayrıca taksilerde 3 kişi, minibüslerde ise ayakta yolcu olmamak kaydıyla oturan yolcu sayısının yarısı kadar yolcu alma kuralına uyup uymadıkları kontrol edildi.
2 SÜRÜCÜYE PARA CEZASI
Denetimler kapsamında polis ekipleri, toplu taşıma araçlarında hem sürücülere hem de yolculara koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyması konusunda uyarıda bulundu. Denetimlerde kurala uymayan 2 sürücüye 890 ile 3 bin 180 lira para cezası kesilirken, belgeleri eksik olan bir taksi ise bağlandı. FATİH’TE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ve TAKSİLER DENETLENDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Trafik Şube Müdürlüğü, Koronavirüs, Fatih, Güncel, Haber

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