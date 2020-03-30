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Fatih'te trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Fatih'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

30.03.2020 22:48 | Son Güncelleme: 30.03.2020 23:22
Fatih'te trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Fatih 'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Kennedy Caddesi Cankurtaran Feneri mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 EL 0598 plakalı panelvan takla attı.
Panelvanın bir araca çarparak takla attığı iddia edilirken, kazanın etkisiyle araçta bulunan 4 kişiden biri yola savrularak hayatını kaybetti.
İtfaiye ekipleri araçta sıkışan kişileri çıkardı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kennedy Caddesi, Cankurtaran, Fatih, Güncel
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