Fatih'te trafik kazası: 1 yaralı

Fatih
'te kontrolden çıkarak taksiye çarpıp ardından devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Millet Caddesi'nden Aksaray
istikametine giden 34 EY 4966 plakalı otomobilin sürücüsü A.K. Pazartekke tramvay durağının yakınlarında aracının kontrolünü kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, aynı yönde ilerleyen R.C. yönetimindeki 34 TJT 87 taksiye arkadan çarptıktan sonra savrularak devrildi.
Kazada, otomobildeki bir kişinin omzu çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Olay nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu yaşanırken yoldaki akış kaza yapan araçların çekilmesiyle normale döndü.
Kaynak: AA
Aksaray
, Fatih
, Güncel