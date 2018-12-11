Fatih'te Trafik Kazası

Fatih
'te, yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes
Bulvarı'ndan Aksaray
istikametine giden Z.U'nun kullandığı 34 UD 9822 plakalı otomobil, Ulubatlı Durağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Kayapınar
'a (70) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak yaralanan Kayapınar'a ilk müdahaleyi, kazayı gören tıp fakültesi öğrencisi Furkan Tereci yaptı.
Kayapınar, olay yerine çağrılan ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Z.U. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Bu arada, kazanın meydana geldiği bulvarın alt geçidinin olduğu görüldü.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunlaştı.
11 Aralık 2018 Salı 17:30