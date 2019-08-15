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Fatih'te trafik kazası: 7 yaralı

Fatih'te polis minibüsüyle bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

15.08.2019 22:13 Fatih'te trafik kazası: 7 yaralı
Fatih'te polis minibüsüyle bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Millet Caddesi'ndeki tramvay yolundan Zeytinburnu istikametine giden bir polis minibüsü ile bu sırada Topkapı Caddesi'nden karşı yöne geçmeye çalışan bir otomobil, Pazartekke tramvay durağının yanında çarpıştı.
Kazada, otomobildeki biri çocuk 6 kişi yaralandı. Aracında sıkışan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Ayrıca, minibüsü kullanan bir polis memuru da kazada yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bu arada, kaza nedeniyle bir süre duran tramvay seferleri, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Güncel

Kaynak: AA

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