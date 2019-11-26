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FATİH'TE TRAFİKTEKİ KAVGAYI ZABITA AYIRDI

FATİH'te trafikte tartışan ve kavga eden iki sürücüyü zabıta memuru ayırdı.

26.11.2019 09:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:42FATİH'TE TRAFİKTEKİ KAVGAYI ZABITA AYIRDI
FATİH'te trafikte tartışan ve kavga eden iki sürücüyü zabıta memuru ayırdı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Fatih Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde giden iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sürücülerden biri aracından inerek, tartıştığı sürücünün yanına gitti. Tekme atarak diğer sürücüye saldıran sürücüye çevredekilerle birlikte zabıta memuru müdahale etti. memuru öfkeli sürücüyü buradan uzaklaştırarak, kavgayı sonlandırdı. Yaşanan kavga cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

-Kavga anı

-Zabıtanın araya girmesi

-Detaylar


- İstanbul

Vatan Caddesi, Zabıta, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

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