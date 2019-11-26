FATİH'TE TRAFİKTEKİ KAVGAYI ZABITA AYIRDI

FATİH'te trafikte tartışan ve kavga eden iki sürücüyü zabıta memuru ayırdı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Fatih Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde giden iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sürücülerden biri aracından inerek, tartıştığı sürücünün yanına gitti. Tekme atarak diğer sürücüye saldıran sürücüye çevredekilerle birlikte zabıta memuru müdahale etti. Zabıta memuru öfkeli sürücüyü buradan uzaklaştırarak, kavgayı sonlandırdı. Yaşanan kavga cep telefonu kameralarına yansıdı.

- İstanbul