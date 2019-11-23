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Fatih'te Uygur Türkü iş adamına saldırı güvenlik kamerasında

FATİH'te Uygur Türkü iş adamı Saimait Aierken'ın bir kafede otururken öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

23.11.2019 09:36 | Son Güncelleme: 23.11.2019 09:36Fatih'te Uygur Türkü iş adamına saldırı güvenlik kamerasında

FATİH'te Türkü iş adamı Saimait Aierken'ın bir kafede otururken öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saimait Aierken'in adı Kırgızistan'da 700 milyon doların yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada geçiyordu.

Çapa'da 10 Kasım'da işlenen cinayette bir otelin çay bahçesinde silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Uygur Türkü Saimait Aierken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırganların olay sonrası Suriye'ye kaçmaya çalıştığını belirlendi. Olayla ilgili 4 kişi yakalandı.

Saimait Aierken'in ölümü Özbek ve Kırgız basınında da yer buldu. Yapılan haberlerde Saimait Aierken'in adının Kırgızistan'da 700 milyon doların yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada geçtiği belirtildi. Saimait Aierken'in öldürülmesine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde susturucu silahla çay bahçesine gelen saldırgan, arkadaşlarıyla oturan Aierken'i vurduktan sonra hızla kaçıyor



Uygur, Güncel

Kaynak: DHA

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