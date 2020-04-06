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Fatih'te uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliler yakalandı

Fatih'te uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

06.04.2020 11:46 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:46
Fatih'te uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliler yakalandı

Fatih 'te uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Nisan'da Kalender Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İkameti bir süre takibe alan ekipler, evden çıkan Celal E. (24) ve Hasan A'yı (25) durdurup üst araması yaptı. Şüphelilerin üzerinden 1,30 gram esrar ele geçirilmesi üzerine gözaltına alındı.

İkamette bulunan Metin G. de (36) gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 2 şeffaf ve ağız kısmı kilitli poşetlere konulmuş 118 gram esrar, 10,2 gram bonzai ele geçirildi.

Şüphelilerden Celal E'nin 2 uyuşturucu madde kullanmak, mabetten hırsızlık, Metin G"nin 2 uyuşturucu madde kullanmak ve resmi belgede sahtecilik suçlarından emniyette kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Metin G. adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Fatih, Güncel
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