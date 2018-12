Fatih'te Uyuşturucu Operasyonu

14 Aralık 2018 Cuma 15:45



14 Aralık 2018 Cuma 15:45

Gözaltına alınan şüpheli, kucağında bebeğiyle emniyete geldi.Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA Fatih 'te polis ekiplerinin operasyon düzenlediği evde 810 gram eroin, 3.25 gram kokain, 378 gram metamfetamin, 2 ecstasy hap ile uyuşturucu satışından kazanıldığı tahmin edilen 5 bin 150 lira para ele geçirildi. Polis evde bulunan 35 yaşındaki T.T. isimli kadın ile 40 yaşındaki B.D.'yi gözaltına aldı. T.T. kucağındaki bebeğiyle birlikte Fatih Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. Cerrahpaşa 'da bir evde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri hareket geçti. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 Aralık 'ta Cerrahpaşa Mahallesi'nde bulunan evi fiziki olarak takip altına aldı. Polis ekipleri evden çıkan M.Y. isimli şüpheliyi durdurarak üst araması yaptı. Şüphelinin üzerinde 0.60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli M.Y. uyuşturucu maddeyi çıktığı binadaki bir daireden temin ettiğini polis ekiplerine söyledi. Ekipler şüpheli M.Y.'nin ifadesi üzerine daireye düzenlediği operasyonda 810 gram eroin, 3.25 gram kokain, 378 gram metamfetamin, 2 ecstasy hap ile uyuşturucu satışından elde edildiğini değerlendirdiği 5 bin 150 lira ele geçirdi. Polis evde bulunan 35 yaşındaki T.T. isimli kadın ve 40 yaşındaki B.D. isimli erkeği gözaltına aldı. T.T. isimli kadının kucağındaki bebeğiyle birlikte Fatih Asayiş Büro Amirliği'ne getirildiği görüldü.2 KİŞİ TUTUKLANDIUyuşturucu madde satın alan M.Y. hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılarak emniyetten serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.D. ve T.T. 3 Aralık 'ta sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Uyuşturucu madde bulunan evde kucağında bebeğiyle gözaltına alınan T.T. ve B.D.'nin emniyete getirilmesi polis kameraları tarafından görüntülendi.