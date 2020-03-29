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Fatih'te uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

Fatih'te uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalanan Cezayir uyruklu 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

29.03.2020 17:33 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:34
Fatih 'te uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalanan Cezayir uyruklu 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Mart'ta İskenderpaşa Mahallesindeki bir sokakta bekleyen 2 kişinin durumlarından şüphelenerek takibe aldı.
İki kişinin yanına gelen bir kişinin kendilerine uyuşturucu hap verdiği karşılığında da para aldığı görülmesi üzerine ekipler müdahale etti.
Polis, Cezayir uyruklu İbrahim S. (27), ABD Elfatah T. (26) ve Oussama D'yi (24) suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan üst aramasında uyuşturucu hap ve 145 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim S. ve ABD Elfatah T. tutuklanırken Oussama D. serbest bırakıldı. Fatih’te uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Uyuşturucu Ticareti, Cezayir, Fatih, Güncel

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Fatih'te uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

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