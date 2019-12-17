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FATİH'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

Fatih'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 150 bin adet ecstacy hap, 13 kilo 256 gram kokainle birlikte tabanca, 4 şarjör, pompalı tüfek, 377 mermi, ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

17.12.2019 10:59 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:59FATİH'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA
Fatih'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 150 bin adet ecstacy hap, 13 kilo 256 gram kokainle birlikte tabanca, 4 şarjör, pompalı tüfek, 377 mermi, ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Fatih'te bir şüphelinin Binbirdirek Mahallesi Piyer Loti Caddesinde bulunan bir binanın önünde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaşan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adresi takibe aldı. Ekipler, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 18.30 sıralarında takibe aldıkları binanın önüne Hüseyin K.(19) isimli şüphelinin geldiğini ve tedirgin davranışlar sergilediğini gözlemledi. Bunun üzerine ekipler Hüseyin K.'nın yanına giderek üst araması yaparken, üzerinde 14 gram kokain ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, takibe aldıkları binada yaşayan Çınar E.(61)'nin evine operasyon düzenledi. Operasyonda Çınar E. yakalanarak gözaltına alınırken evinde yapılan aramalarda 150 bin adet 49 kilo 920 gram ecstacy hap, 13 kilo 256 gram kokain, tabanca, 4 şarjör, pompalı tüfek, 377 mermi, 3 hassas terazi ve çelik kasa ele geçirildi. Yakalanan Hüseyin K. ve Çınar E., Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Şüpheli Çınar E.'nin evinde yapılan aramalar polis kamerasına yansırken, evin birçok noktasına uyuşturucu saklandığı görüldü.


- Ablay

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Kaynak: DHA

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