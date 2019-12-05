Fatih'te uyuşturucu ve sahte içki operasyonları

Fatih'te uyuşturucu ve sahte içkiyle mücadele kapsamında düzenlenen 3 operasyonda, gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Haseki Sultan ve Zeyrek mahallelerinde farklı adreslerde uyuşturucu ve sahte içki satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, geçen hafta 3 ayrı operasyon düzenleyen polis, Hasan Z, Sadettin F. Suat Ö. ile Azerbaycanlı Elshan A. ve Elshan K.'yi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 935 gram metamfetamin, 503 gram skunk, 75 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 14 fişek, 1 hassas terazi, 45 litre sahte içki, 30 litre metil alkolle uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 28 bin 120 lira, 500 avro ve 3 dolar ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan, Hasan Z. ve Suat Ö. tutuklanırken, Sadettin F. Elshan A. ve Elshan K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA