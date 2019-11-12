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Fatih'te vurularak öldürülen şahsın katil zanlıları yakalandı

Fatih'te vurularak öldürülen Saimaiti Aierken'in katil zanlıları kaçmak üzereyken, Adana'da yakalandı.

12.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:47Fatih'te vurularak öldürülen şahsın katil zanlıları yakalandı
Fatih'te vurularak öldürülen Saimaiti Aierken'in katil zanlıları kaçmak üzereyken, 'da yakalandı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Fatih Millet Caddesinde bulunan bir kafede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Uygur Türkü olduğu ve gümrük işleriyle uğraştığı öğrenilen Saimaiti Aierken, cadde üzerindeki bir otelin kafe bölümünde oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu Saimaiti Aierken, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. Olayı gören kafe çalışanları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahalede bulundu. Yaralı Saimaiti Aierken yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kafede incelemelerde bulunan polis ekipleri kaçan şüpheli kişi ya da kişileri belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Suriye'ye kaçmak üzereyken Adana'da yakalandılar

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde şahıslar, Suriye'ye kaçmak üzereyken Adana'da yakalandı. Uygur türkü iş adamını öldürülmesi olayının 3 şüphelisi gözaltına alınarak Gayrettepe asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Gayrettepe, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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