Fatih'te Yabancı Uyruklu Çift Ölü Bulundu - İstanbul

Fatih
'te yabancı uyruklu çift evlerinde ölü bulundu.
Saraç İshak Mahallesi Molla Sokak'taki 4 katlı binanın üst katında oturan Osman Karavaş, akşam saatlerinde bitişiğindeki komşuları olan Bangladeş
ve Nepal
uyruklu çifti ziyarete gitti.
Tek gözlü eve giren Karavaş, çifti yerde hareketsiz yatarken buldu.
Çiftin ağızlarında köpük gören Karavaş, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Gelen sağlık ekipleri, 40 yaşlarındaki çiftin öldüğünü tespit etti.
Evde tüp gazla çalışan sobanın bulunduğu, çiftin karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği belirtildi.
Kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu
'nda yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği kaydedildi.
12 Aralık 2018 Çarşamba 23:35