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Fatih'te yakalanan gasp zanlısı tutuklandı

Fatih'te bir kişinin cep telefonunu gasbedip kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheli tutuklandı.

30.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:14 Fatih'te yakalanan gasp zanlısı tutuklandı
Fatih'te bir kişinin cep telefonunu gasbedip kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheli tutuklandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, 12 06.15 sıralarında İskerderpaşa Mahallesi'nde kendisini kovalayan kişiden kaçmaya çalışan bir şahsı durdu.
Yaşı küçük şüpheli S.F'nin, Uyruklu Archraf El A'nın (21) cep telefonunu gasbedip kaçmaya çalıştığını belirledi.
Gözaltına alınan S.F'nin 2 ayrı evden hırsızlık suçundan kaydı olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Aralık, Fas, Güncel

Kaynak: AA

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