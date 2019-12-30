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Fatih'te yakalanan gasp zanlısı tutuklandı

Fatih'te bir kişinin cep telefonunu gasbedip kaçmaya çalışırken bekçiler tarafından yakalanan yaşı küçük şüpheli tutuklandı.

30.12.2019 13:17 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:18
Fatih'te bir kişinin cep telefonunu gasbedip kaçmaya çalışırken bekçiler tarafından yakalanan yaşı küçük şüpheli tutuklandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, 12 06.15 sıralarında İskerderpaşa Mahallesinde iki kişinin birbirini kovalamasına müdahale etti.
Şüphelileri durduran bekçiler, yaşı küçük şüpheli S.F'nin Uyruklu Archraf El A'nın (21) cep telefonunu gasbedip kaçmaya çalıştığını belirledi.
Gözaltına alınan S.F'nin 2 ayrı evden hırsızlık suçundan kaydı olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Fatih'te yakalanan gasp zanlısı tutuklandı

Aralık, Fas, Güncel

Kaynak: AA


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