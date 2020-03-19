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Fatih'te "yan bakma" kavgasında bir kişi yaralandı

Fatih'te "yan bakma" sebebiyle 3 kişinin karıştığı kavgada, 22 yaşındaki genç yaralandı. Polis ekipleri, olayla ilgili sürdürdüğü çalışmalar sonucunda 2 kişiyi gözaltına aldı.

19.03.2020 14:43 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:01

Fatih Süleymaniye Mahallesi'nde 'yan bakma' iddiası ile çıkan kavgada, İlkin Y (22) yaralandı. Polis, olaya karışan iki kişiyi tespit ederek gözaltına aldı.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİLER

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Mart'ta Süleymaniye Mahallesi'nde bir kafe önünde İlkin Y'nin (22) silahla yaralanması olayına ilişkin çalışma başlattı. Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri belirlenen Melih A.(19) ve Ramazan A.(20) yakalandı.

Fatih'te 'yan bakma' kavgası kamerada

SABIKA KAYITLARI KABARIK

Gözaltına alınan şüphelilerden Melih A'nın 4 otodan hırsızlık, 9 iş yerinden hırsızlık ve genel güvenliği tehlikeye sokmaktan Ramazan A'nın ise 2 suçtan emniyette kaydı olduğu öğrenildi. Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin araçla giderken yavaşlayarak yolda yürüyen İlkin Y. ile tartıştıkları, daha sonra araçtan inerek İlkin Y'yi darp edip silahla yaraladıkları anlar görülüyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

Fatih’te ’yan bakma’ kavgasında bir kişi yaralandı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

İstanbul'un Fatih ilçesinde 'yan bakma' kavgası kamerada
Etiketler : Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Süleymaniye Mahallesi, 3. Sayfa, Güncel

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Yorumlar (3)
ROKİ:Türkiye''de cahilleri kanun tutmuyor
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SERBEST Mİ BIRAKILDI?:Yuh yani silahla yaralayan, sabıkası bulunan insanlar serbest. İsteyen arabayla giderken birini gözüne kestirip önce dövüp sonra silahla yaralayabilir mi? Böyle olmamalı.
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METİN:SERBEST KALMIŞLAR :)
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