Fatih'te yanan ahşap bina drone ile görüntülendi

Fatih'te bulunan ahşap bir binada yangın çıktı. 3 katlı binanın kullanılamaz hale geldiği yangın, drone ile havadan görüntülendi.



Yangın, Fatih Hoca Gıyasettin Mahallesi Saatçi Sadi Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir ahşap binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evdeki sobadan çıkan yangın kısa sürede ahşap binayı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevredeki binalara sirayeti önleyen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında binada kısmı çökme yaşandı. Vatandaşları sokağa döken yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.



Yanan bina havadan görüntülendi



Yangında alevlere teslim olarak kullanılmaz hale gelen bina havadan görüntülendi. Görüntülerde yanan binadan dumanların çıktığı ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları görülüyor. Öte yandan, yanan binanın yıkılma tehlikesine karşı belediye ekipleri önlem aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA