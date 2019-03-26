Fatih'te Yangın

Kaynak: AA

Fatih'te gecekonduda çıkan ve 5 katlı binaya sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Katip Kasım Mahallesi Sepetçi Selim Sokağı'ndaki tek katlı gecekonduda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, gecekondunun bitişiğindeki 5 katlı binaya da sıçradı.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binadaki vatandaşları tahliye ederek, yangına müdahale etti.Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın söndürülürken, yapılarda maddi hasar oluştu.