17.07.2019 18:02
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Fatih'te yangın

Fatih

Fatih'te, 4 katlı bir iş merkezinin zemin katındaki imalathanede çıkan yangın söndürüldü.

Fatih'te, 4 katlı bir iş merkezinin zemin katındaki imalathanede çıkan yangın söndürüldü.
Demirtaş Mahallesi Hayriyehanim Sokağı'ndaki bir iş merkezinin zemin katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında oluşan yoğun duman nedeniyle üs katlarda bulunan bazı vatandaşlar mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, mahsur kalan vatandaşları kurtardı.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerindeki duman tahliyesi devam ediyor.
Deri çanta imal edildiği belirtilen iş yerinde yangın nedeniyle hasar oluştu.
Kaynak: AA
Fatih, Güncel

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