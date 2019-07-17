17.07.2019 18:12
Haberler» Güncel» Haber

Fatih'te yangın

Fatih'te, 4 katlı bir iş merkezinin zemin katındaki imalathanede çıkan yangın söndürüldü.

Fatih'te, 4 katlı bir iş merkezinin zemin katındaki imalathanede çıkan yangın söndürüldü.
Demirtaş Mahallesi Hayriyehanim Sokağı'ndaki bir iş merkezinin zemin katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında oluşan yoğun duman nedeniyle üs katlarda bulunan bazı vatandaşlar mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, mahsur kalan vatandaşları kurtardı.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerindeki duman tahliyesi devam ediyor.
Deri çanta imal edildiği belirtilen iş yerinde yangın nedeniyle hasar oluştu. Fatih'te yangın
Kaynak: AA
Fatih, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:26   "Rusya ile dengeli ticaret modeli gerekiyor"
21:25   ABD'den Erbil saldırısına kınama
21:24   Adana İl Sağlık Müdürlüğünden "sahte içki" uyarısı
21:23   Tarsus'ta kaçak içki operasyonu
21:23   Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi kültür merkezinde yaşatılacak
21:22   ABD'den Erbil saldırısına kınama
21:21   Manisa'da aynı bölgede iki ayrı kaza: 7 yaralı