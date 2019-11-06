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Fatih'te yangın paniği, mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Fatih'te bir binanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.

06.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:30
Fatih'te bir binanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.
Yangın saat 14.15 sıralarında Dervişali Mahallesi, Tercüman Yunus Sokak'ta bulunan 6 katlı binada meydana geldi. Binanın bodrum katında bulunan kömürlükte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bütün apartman dumanla doldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşmaya çalışan itfaiye ekipleri sokak üzerindeki hatalı park edilmiş araçlar nedeniyle olay yerine gitmekte güçlük çekti. Yoğun duman nedeniyle evlerinden çıkamayan aralarında çocuklarında bulunduğu 18 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Üst katlarda bulunan bazı vatandaşlar yangın merdiveni yardımıyla aşağı indirilirken, diğer katlardaki vatandaşlarda itfaiye erlerinin yardımıyla binadan dışarı çıktı. Binadan çıkarılanlar arasında kafesinde bir tavşanın da olması dikkat çekti. Dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslara alınarak ayakta tedavi edildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kurtarma anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Fatih'te yangın paniği, mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


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