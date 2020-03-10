Fatih'te yangında mahsur kalanlar böyle kurtarıldı (1)
Alper KORKMAZ / FATİH Kumkapı'da 4 katlı binanın 3. katında yangın çıktı.
10.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:31
Alper KORKMAZ/ FATİH Kumkapı'da 4 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Yangında mahsur kalanlar pencerelere çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine olay yerin çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler pencerede bekleyenleri merdivenle tahliye etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangında dumandan etkilenen 5 kişiden 3'ü ayakta tedavi edilirken anne ve bebeği tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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