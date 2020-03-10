Fatih'te yangında mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
Alper KORKMAZ / FATİH'te 4 katlı binanın 3. katında çıkan yangında mahsur kalan, aralarında bir anneyle bebeğinin de olduğu 5 kişiyi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
10.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:05
Alper KORKMAZ/ FATİH'te 4 katlı binanın 3. katında çıkan yangında mahsur kalan, aralarında bir anneyle bebeğinin de olduğu 5 kişiyi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Pencereye çıkıp bekleyenlerin o anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Nişanca Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3. katında saat 09.30'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle daire ve binayı yoğun duman kapladı. Dışarı çıkamayan bazı bina sakinleri mahsur kaldı.
PENCEREYE ÇIKIP KURTARILMAYI BEKLEDİLERİhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının başladığı daire oturanlar pencerelere çıkarak kurtarılmayı bekledi. Büyük korku yaşayan ve zaman zaman çığlık atan vatandaşlar itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı ve dumandan etkilenen bir anne ile bebeği tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Kurtarılan diğer 3 kişi ise ambulanslara alınarak tedavi edildi. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayı anlatan bir kişi, "Yangın en üst katın bir altında çıkıyor. İçeride kalanlar vardı. Onlarda da herhangi bir şey yok. Yaralı yok" diye konuştu.
Kaynak: DHA
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