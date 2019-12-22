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FATİH'TE YANKESİCİLİK ANLARI KAMERADA

Fatih'te 4 ayrı yankesicilik olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

22.12.2019 15:11 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:11 FATİH'TE YANKESİCİLİK ANLARI KAMERADA

Fatih'te 4 ayrı yankesicilik olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin yolda vatandaşları durdurarak yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapması güvenlik kameralarına yansıdı. 

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 23.15 sıralarında Kemal Paşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana gelen yankesicilik olayına ilişkin çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, şüpheli Hüseyin Y.'yi (44) Avcılar Ambarlı Mahallesi'ndeki adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin farklı tarihlerde 3 ayrı yankesicilik olayının faili olduğunu belirlendi. Şüphelinin 4 olaydan yankesicilik yöntemiyle 4 bin 170 dolar, 150 avro, 2 bin 380 lira ile 500 Türkmen Manatı çaldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin yoldan geçenleri soru sorma bahanesiyle durdurduğu, el çabukluğuyla vatandaşların çanta ve ceplerinden para çaldığı anlar görülüyor.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

 


- İstanbul

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aralık, Güncel

Kaynak: DHA

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