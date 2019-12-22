Haberler » Güncel » Fatih'te yankesicilik yapan şüpheli tutuklandı - Haber

Fatih'te yankesicilik yapan şüpheli tutuklandı

Fatih'te 4 ayrı yankesicilik olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

22.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:16
Fatih'te 4 ayrı yankesicilik olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 23.15 sıralarında Kemal Paşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana gelen yankesicilik olayına ilişkin çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.
Polis, şüpheli Hüseyin Y.'yi (44) Avcılar Ambarlı Mahallesi'ndeki adresine düzenlediği baskınla yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin farklı tarihlerde 3 ayrı yankesicilik olayının faili olduğunu belirlendi.
Şüphelinin 4 olaydan yankesicilik yöntemiyle 4 bin 170 dolar, 150 avro, 2 bin 380 lira ile 500 Türkmen Manatı çaldığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin yoldan geçenleri soru sorma bahanesiyle durdurduğu, el çabukluğuyla vatandaşların çanta ve ceplerinden para çaldığı anlar görülüyor.
Fatih'te yankesicilik yapan şüpheli tutuklandı

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kemal Paşa Mahallesi, Aralık, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:51   Edirne Bulgar Kilisesi'nde Noel ayini - Haber
14:50   Babaları tarafından vurulan kardeşlerden biri daha hayatını kaybetti - Haber
14:47   (Ek bilgi ve fotoğraflarla) Baba ve çocuğu, düşen çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu; o... - Haber
14:47   ÜNLÜ TÜRKÜCÜ CEYLAN, YEĞENİ NAZLICAN ARKAN'I SON YOLCULUĞUNA GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLADI - Haber
14:44   Serdivan'da metruk yapılara geçit yok - Haber
12:00   Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Haber
11:48   İdlib'deki saldırılar nedeniyle son 2 günde 25 bin sivil Türkiye'ye göç etti - Haber
11:20   Gaz kolu takılı kalan motosiklet ortalığı karıştırdı - Haber
11:20   Küba'da 40 yıl aradan sonra başbakanlık geri getirildi - Haber
10:23   Gölbaşı'nın ardından İznik Gölü'nü de kuraklık vurdu - Haber
22.12.2019 14:53:15