FATİH'TE YASAĞI DELİP PAZAR KURDULAR, 10 BİN 716 LİRA CEZA YEDİLER

Fatih'te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek pazar kuran 3 esnafa polis ve zabıta ekipleri tarafından ayrı ayrı ceza kesildi.

30.05.2020 13:24 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:34
Fatih'te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek pazar kuran 3 esnafa polis ve zabıta ekipleri tarafından ayrı ayrı ceza kesildi. Toplamda 10 bin 716 lira ceza kesilen esnaflardan biri cebindeki paraları gösterterek " sıkıntı yok balya burada" diye konuşurken, diğer esnafta "evimin önü" diyerek kendini savundu.
Koranavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2'si seyyar 3 pazarcı Zeyrek Mahallesinde bulunan bir caddeye pazar kurdu. 2'si araçlarında biri ise kurduğu tezgahta meyve satan pazarcılar polis ve zabıtaya ihbar edildi. Caddeye gelen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ile Fatih Belediyesi Zabıta ekipleri satış yapan pazarcılara izin vermedi.
TOPLAM 10 BİN 716 LİRA CEZA KESİLDİ
Kuralları ihlal eden 3 esnafa polis ve zabıta ekipleri ayrı ayrı ceza kesildi. Polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları ve kabahatlar kanunu ihlal ettikleri için kişi başı 3 bin 180 lira, zabıta ekipleri de 392'şer lira para cezası kesti. Zabıta ekipleri tarafından her hafta pazar kuran pazarcının da ruhsatı iptal edildi.
"SIKINTI YOK BALYA BURADA"
Ceza kesilen ve seyyar pazar arabası bulunan esnaf cezayı fazla buldunuz mu sorusuna cebindeki paraları göstererek, "Fark etmez öderiz sıkıntı yok balya burada. Yasak olduğunu biliyoruz ama her gün açıyorlar buraya" diye yanıt verdi. Diğer esnaf ise "Evimizin önü. Mal vardı yanmasın diye açtık. Aykırı davranıyormuşuz gibi ama burada mesele mal yanmasın ziyan olamasın. Dün pazar iş yapmadı o yüzden çıktık. Tezgah kurduk ama ille bir şeyin üzerine koyacağız malları. Ne kadar ceza kesecekler bilmiyorum, kesmezler umarım ihtar verirler" diye konuştu. Polis ve zabıta ekipleri 3 pazarcının da malları tekrar araçlarına yüklettirdi. Daha sonra pazarcılar caddeden ayrıldı. FATİH’TE YASAĞI DELİP PAZAR KURDULAR, 10 BİN 716 LİRA CEZA YEDİLER

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Fatih, Güncel, Haber

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