FATİH'TE YAŞLI KADIN DAİREDEKİ YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

Cemil ÖZDEMİR/ Fatih 'te 6 katlı binanın 6. katında çıkan yangında, evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Melahat Başçı hayatını kaybetti.

Fatih Atik Ali Mahallesi Silistre Sokakta bulunan 6 katlı binanın 6. katında henüz bilinmeyen bir nedenle 11.30 sıralarında yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini görenler durumu polis itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri dairedeki yangına müdahale ederken, içeride yaşlı bir kadının olduğunu belirledi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin incelemesinde ise, cesedin evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Melahat Başçı olduğu tespit edildi. Melahat Başçı'nın cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Mahalle sakini Ali Üst, "Annem 'yetişin yangın var' diye bağırdı. Ben lavabodaydım. Gidemedim. Ama pencereden baktığımda siyah dumanlar yükseliyordu. Oradan sağ çıkması çok zor. Annem tanıyordu. Yaşlı bir kadın. Tek başına yaşıyordu." dedi

Görüntü Dökümü

-Binadan görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Polis ekipleri

-Mahalle sakini röp

-Genel ve Detaylar

Kaynak: DHA