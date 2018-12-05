05 Aralık 2018, 11:32
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Fatih'te Yazar Kasa Hırsızı Yakalandı

Fatih'te yazar kasa hırsızı yakalandıİSTANBUL - İstanbul'un Fatih ilçesinde bir iş yerine girerek yazar kasa çalan şüpheli yakalandı.

Fatih'te yazar kasa hırsızı yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'un Fatih ilçesinde bir iş yerine girerek yazar kasa çalan şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Aralık tarihinde Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir iş yerinden hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen yaşı 18'den küçük E.K.'yi güvenlik kamera görüntülerinden tespit etti. 3 Aralık'ta Ayvansaray'daki evinde göz atına alına çocuk, aynı gün adliyeye sevk edildi. E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
05 Aralık 2018 Çarşamba 11:32



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