Fatih
'te yazar kasa hırsızı yakalandı
İSTANBUL - İstanbul
'un Fatih ilçesinde bir iş yerine girerek yazar kasa çalan şüpheli yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, 2 Aralık
tarihinde Yavuz Selim Mahallesi
'ndeki bir iş yerinden hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen yaşı 18'den küçük E.K.'yi güvenlik kamera görüntülerinden tespit etti. 3 Aralık
'ta Ayvansaray'daki evinde göz atına alına çocuk, aynı gün adliyeye sevk edildi. E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
05 Aralık 2018 Çarşamba 11:32