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Fatih'te yılbaşı öncesi eğlence mekanlarına denetim

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yılbaşı öncesi bir çok eğlence mekanında denetim gerçekleştirdi.

30.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:30 Fatih'te yılbaşı öncesi eğlence mekanlarına denetim
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öncesi bir çok eğlence mekanında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 977 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, birçok işletmeye adli ve idari işlem uygulandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cumartesi gecesi 01.00 den başlayarak sabah erken saatlere kadar eğlence mekanlarında geniş çaplı olarak asayiş denetimleri yaptı. Birçok eğlence mekanını denetleyen polis ekipleri, bir işletmeye kaçak alkol satışından adli işlem yaparken 4 eğlence mekanına ise bandrolsüz içki satışından dolayı adli işlem uyguladı. ekipleri, 11 eğlence mekanına adisyon bulundurmamaktan, 1 işyerine TAPDK belgesi bulundurmamaktan, 2 işletmeye ödeme kaydedici cihaz bulundurmamaktan, 1 işyerine ise hijyen belgeleri eksikliğinden idari işlem uyguladı. Denetimlerde 977 kişinin kimlik sorgusunu yapan, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri kişilerinde üzerinde arama yaptı. Polis ekipleri, 1 asker kaçağını ve 2 aranan şüpheliyi yakalayarak haklarında adli işlem gerçekleştirdi.

 


- İstanbul

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yılbaşı, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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