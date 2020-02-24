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Fatih'te yüksekten düşen erkek şahıs hayatını kaybetti

Fatih'te bir apartmanın birinci katından düşen 67 yaşındaki V.Y. isimli erkek şahıs hayatını kaybetti.

24.02.2020 07:37 | Son Güncelleme: 24.02.2020 07:37Fatih'te yüksekten düşen erkek şahıs hayatını kaybetti
'te bir apartmanın birinci katından düşen 67 yaşındaki V.Y. isimli erkek şahıs hayatını kaybetti. Yaşanan olayın intihar mı ya da cinayet mi olduğu polis ekipleri tarafından araştırılıyor. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, saat 05.15'te Fatih İlçesi Katip Kasım Mahallesi Langa Karakolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan üç katlı apartmanın birinci katından erkek bir şahıs bilinmeyen bir sebepten dolayı düştü.

Erkek şahsın sokak üzerinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde hareketsiz yatan şahsı inceleyen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yüksekten düşerek hayatını kaybettiği düşünülen erkek şahsın yaşının 67 ve isminin de V.Y.

olduğu öğrenildi. Yaşanan olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu düşünülüyor.

67 yaşında olduğu öğrenilen V. Y. isimli erkek şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Polis, Fatih, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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