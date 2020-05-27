Fatih'teki 170 adet Nimel Ceyş Kabri'nin bakım ve temizleme çalışmaları devam ediyor

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi sırasında savaşan ve daha sonra şehit olan askerlerin defnedildiği kabirlerin bulunduğu alanlarda çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Fatih'teki 170 adet Nimel Ceyş Kabri'nin bakım ve temizleme çalışmaları devam ediyor
27.05.2020 16:59 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:05
Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi sırasında savaşan ve daha sonra şehit olan askerlerin defnedildiği kabirlerin bulunduğu alanlarda çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Dönemi kabir yerlerinin bitki, ot ve genel temizleme çalışmalarının 29 Mayıs'a kadar tamamlanması bekleniyor.

29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul'un fethi esnasında Fatih Sultan Mehmet ile birlikte cephede mücadele ederek şehit ve gazi olanların defnedildikleri alanlarda Fatih Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılmaya başlandı. Yaklaşık 280 fetih şehidinin defnedildiği İstanbul'da olan kabirlerin yaklaşık 170 tanesi Fatih'te bulunuyor. İstanbul'da birçok noktada Fetihte veya öncesinde İstanbul kuşatmalarında şehit olduğu bilinen 280 adet İslam erinin kabirleri bulunmakta olup, İstanbul'da en çok fetih askeri kabri ise Fatih'te 170 adet Nimel Ceyş Kabri bulunuyor. Hırka-i şerif camii yanında bulunan Akseki Kemaleddin Camii ve Muhtesip İskender Camii avlusundaki kabirlerin çevre düzenlemesi Fatih Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla devam ediyor. Kabirlerin etrafından bulunan otlar temizlenirken uzayan ağaç dallarında ise budama çalışması yapıldı. Fatih'te bulunan Fatih Sultan Mehmet Dönemi kabir yerlerinin bitki, ot ve genel temizleme çalışmalarının 29 Mayıs'a kadar tamamlanması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatih Sultan Mehmet, İstanbul, Fatih, Güncel, Haber

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