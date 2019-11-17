Haberler » Güncel » Fatih'teki cinayete ilişkin 4 şüpheli tutuklandı - Haber

Fatih'teki cinayete ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Fatih'te Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Uygur Türkü Saimaiti Aierken'in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.

17.11.2019 13:56 | Son Güncelleme: 17.11.2019 13:56Fatih'teki cinayete ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
Fatih'te Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Türkü Saimaiti Aierken'in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 10 Kasım'da Şehremini Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi üzerindeki bir otelin önündeki çay bahçesinde Aierken'in silahla vurularak öldürülmesine ilişkin Suriye'ye kaçmaya çalışırken Adana'da gözaltına alınan Kırgızistanlı Hüseyin A., Abdullah E. ile Suriyeli Ali I. ile İstanbul'da yakalanan şüpheli Normakhamat A. emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Uygur, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:36 Kocaeli'de masaj salonunda fuhuş iddiası
00:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenter ailesine taziye telefonu
00:12 "Uluslararası Foto-Film Festivali" sona erdi
00:08 Düzce'de bahçede çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
00:06 Kanada'da 36 papazın 29 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu açıklandı
18.11.2019 00:38:20