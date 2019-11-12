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Fatih'teki cinayetle ilgili 3 şüpheli Adana'da yakalandı

Fatih'te Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Uygur Türkü Saimaiti Aierken'in öldürülmesiyle ilgili yabancı uyruklu 3 kişi, yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

12.11.2019 11:16 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:16Fatih'teki cinayetle ilgili 3 şüpheli Adana'da yakalandı
Fatih'te Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Uygur Türkü Saimaiti Aierken'in öldürülmesiyle ilgili yabancı uyruklu 3 kişi, yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 Kasım'da Çapa'da bir otelin önündeki çay bahçesinde oturan Aierken'in silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından 3 saldırganın kimliklerini ve kullandıkları aracın plakasını tespit eden ekipler, şüphelilerin Suriye'ye kaçmaya çalıştığını belirledi.
Harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 'da düzenledikleri operasyonda Kırgızistanlı Hüseyin Ahmetaliyev ve Abdullah Enver ile Suriyeli Ali Isbeh'i gözaltına aldı.
Zanlıların ilk sorgusunda, saldırıyı Kırgızistan'daki bir alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirdiklerini ve olayda kullandıkları aracı da Pendik'te bir yere sakladıklarını söyledikleri öğrenildi.
Uzman ekipler araçta arama ve inceleme başlattı.
Şüpheliler, Adana'dan İstanbul'a getiriliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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