Fatih'teki Ermeni Patrikhanesi koronavirüse karşı dezenfekte edildi

FATİH'teki Ermeni Patrikhanesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

Çin'de ortaya çıkıp yayılan koronavirüs salgını sonrası dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor. İBB tarafından oluşturulan ekip, koronavirüs önlemleri kapsamında bugün Fatih 'te bulunan Ermeni Patrikhanesi'ni dezenfekte etti.

- İstanbul

Kaynak: DHA