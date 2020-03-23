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FATİH'TEKİ ERMENİ PATRİKHANESİ KORONAVİRÜSE KARŞI DEZENFEKTE EDİLDİ

Fatih'teki Ermeni Patrikhanesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

23.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:50
Fatih 'teki Ermeni Patrikhanesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından koronavirüse karşı dezenfekte edildi.
Çin'de ortaya çıkıp yayılan koronavirüs salgını sonrası dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor. İBB tarafından oluşturulan ekip, koronavirüs önlemleri kapsamında bugün Fatih'te bulunan Ermeni Patrikhanesi'ni dezenfekte etti.
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FATİH’TEKİ ERMENİ PATRİKHANESİ KORONAVİRÜSE KARŞI DEZENFEKTE EDİLDİ

Kaynak: DHA

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FATİH'TEKİ ERMENİ PATRİKHANESİ KORONAVİRÜSE KARŞI DEZENFEKTE EDİLDİ
Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Fatih, Güncel

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