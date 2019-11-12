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Fatih'teki infaz: 700 milyon dolar iddiası

Fatih'te bir otele ait kafede otururken silahlı saldırı sonucu öldürülen iş adamı Saimait Aierken cinayetiyle ilgili 3 kişi yakalandı.

12.11.2019 12:34 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:34Fatih'teki infaz: 700 milyon dolar iddiası

İstanbul DHA - Fatih'te bir otele ait kafede otururken silahlı saldırı sonucu öldürülen iş adamı Saimait Aierken cinayetiyle ilgili 3 kişi yakalandı. Saimait Aierken'in adının 'da 700 milyon doların yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada geçtiği öğrenildi.

Çapa'da bulunan otele ait kafede otururken silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Uygur Türkü Saimait Aierken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayete karıştığı tespit edilen 3 şüpheli, Adana'da polis tarafından yakalanarak sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Polis, cinayetin alacak verecek meselesinden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

700 MİLYON DOLAR SORUŞTURMASI

Saimait Aierken'in ölümü Özbek ve Kırgız basınında da yer buldu. Yapılan haberlerde Saimait Aierken'in adının Kırgızistan'da 700 milyon doların yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada geçtiği belirtildi.



Kırgızistan, Güncel

Kaynak: DHA

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