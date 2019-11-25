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Fatih'teki kaçak tütün denetimleri kamerada

FATİH'te polis ekipleri kaçak tütün satışı yapan dükkanlara denetim düzenledi.

25.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:28Fatih'teki kaçak tütün denetimleri kamerada

FATİH'te polis ekipleri kaçak tütün satışı yapan dükkanlara denetim düzenledi. Denetimlerde 303 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken 3 Suriyeli gözaltına alındı.

Fatih'te polis ekipleri tütün satışı yapan dükkanlara 7 Kasım'da denetim gerçekleştirdi. Fatih, Molla Gürani Mahallesi'nde bulunan 3 dükkana akşama saatlerinde denetim yapan ekipler kaçak olduğunu tespit ettiği toplam 303 kilogram nargile tütünü ele geçirdi. Denetimlerde yakalanarak gözaltına alınan Suriye uyruklu Mahmoud A.(37), Hasan A.(44) ve Madhat J.(42)  emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimler ise polis kamerasına yansıdı.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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