Fatih'teki Pazar yerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadı
Fatih'te kurulan semt pazarına gelen vatandaşların maske taktığı görülürken, bazı vatandaşların ise sosyal mesafeye dikkat etmedikleri görüldü.
16.04.2020 09:49 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:51
Fatih'te kurulan semt pazarında korona virüs önlemleri arasında yer alan sosyal mesafenin korunması uyarılarına birçok vatandaş aldırış etmedi. Alışveriş yaparak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan vatandaşların maske taktığı ancak tezgahların önünde zaman zaman oluşan yoğunlukta sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği görüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İHA