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Fatih'teki Pazar yerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadı

Fatih'teki Pazar yerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadı Fatih'te kurulan semt pazarına gelen vatandaşların maske taktığı görülürken, bazı vatandaşların ise sosyal mesafeye dikkat etmedikleri görüldü.

16.04.2020 09:51 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:52
Fatih 'teki Pazar yerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadı
İSTANBUL - Fatih'te kurulan semt pazarına gelen vatandaşların maske taktığı görülürken, bazı vatandaşların ise sosyal mesafeye dikkat etmedikleri görüldü.
Fatih'te kurulan semt pazarında koronavirüs önlemleri arasında yer alan sosyal mesafenin korunması uyarılarına birçok vatandaş aldırış etmedi. Alışveriş yaparak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan vatandaşların maske taktığı ancak tezgahların önünde zaman zaman oluşan yoğunlukta sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği görüldü. Fatih’teki Pazar yerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadı

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatih, Genel
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