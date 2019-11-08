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Fatih'teki 'toplu intihar' vakası: Ekonomik sebepler olayı açıklamaya yeter mi?

Uzmanlar, intihar vakalarının yüzde doksanına yakın kısmında psikolojik sorunların ve yaygın olarak da ciddi bir depresyona bağlı çaresizliğin etkili olduğuna dikkat çekiyorlar.  

08.11.2019 07:28 | Son Güncelleme: 08.11.2019 07:28 Fatih'teki 'toplu intihar' vakası: Ekonomik sebepler olayı açıklamaya yeter mi?
İstanbul'un Fatih ilçesinde aynı evde yaşayan ve siyanür içerek intihar eden 2'si kadın 4 kardeşin cansız bedeninin bulunması, Türkiye'nin sosyolojik gerçekliğinde aşina olunmayan "toplu intihar" olgusunu gündeme getirdi.

Uzmanlar, intihar vakalarının yüzde doksanına yakın kısmında psikolojik sorunların ve yaygın olarak da ciddi bir depresyona bağlı çaresizliğin etkili olduğuna dikkat çekiyorlar. Kardeşlerin 15 yıldır alışveriş yaptıkları mahalle bakkalındaki veresiye defterinde 2.260 lira borç bulunuyordu, yani neredeyse bir aylık asgari ücretin karşılığı.
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İstanbul, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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