Fatih'teki uyuşturucuyu operasyonu kamerada

FATİH'te iki kişinin uyuşturucu sattığı ve uyuşturucuyu bir otoparkta sakladıkları ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Fatih'te polis ekiplerine 18 Kasım'da gelen bir ihbarda Doğan K.(30) ve Hidayet A.(35) isimli kişilerin uyuşturucu madde sattıkları ve ellerindeki uyuşturucu maddeyi Fatih, Hacıgıyasettin Mahallesi'nde bulunan bir otoparkta ve otoparkın yanında bulunan depo görünümlü binada sakladıkları bilgisi verildi. Bu ihbar üzerine harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin 2 gün süren teknik ve fiziki takibinden sonra 20 Kasım akşamı saat 20.00 sıralarında şüphelilere operasyon yapıldı. Operasyonda şüpheli Doğan K., Hidayet A. ve Tamer A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler Doğan K.'nın üstünde uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 585 lira, Hidayet A.'nın üzerinde 3,1 gram esrar ve 2bin 275 lira, 10 Euro, 20 Dolar ele geçirdi.

Polis ekiplerinin otopark, otoparkın yanındaki depo görünümlü bina ve şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramalarda ise 5,5 kilogram esrar, 2,2 kilogram bonzai, 2 silah, 2 tüfek, 31 mermi, 2 boş şarjör ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Tamer A.'ya ruhsatsız silah bulundurmaktan işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Doğan K. ve Hidayet A. ise çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.