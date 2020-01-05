Haberler » Spor » Fatih Tekke: Bilmediğimiz oyuncumuz yok - Spor

Fatih Tekke: Bilmediğimiz oyuncumuz yok

özel açıklamalarda bulundu.

05.01.2020 10:15 | Son Güncelleme: 05.01.2020 10:15 Fatih Tekke: Bilmediğimiz oyuncumuz yok
özel açıklamalarda bulundu.

Takımdaki çoğu oyuncuyu tanıdığını dile getiren Fatih Tekke, "Zaten çoğu bizim oyuncumuzdu, 1.5 yıl öncesinde çok emeğimiz olan bir oyuncu grubu. Birkaç oyuncu katılmış, onun haricinde çok ekstra, bilmediğimiz oyuncumuz yok. Bugün hemen hemen tam kadro ilk defa antrenman yapıyoruz, 10-15 günlük bir süremiz var. Neşemiz, keyfimiz yerinde. sakatlıklarımız var 1-2 tane. Onların dönmesiyle daha iyi olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"OYUNCU ALMAK İSTİYORUZ ANCAK BU SADECE BİZİM İSTEĞİMİZLE OLAN BİR ŞEY DEĞİL"

Transfer çalışmalarıyla ilgili olarak bilgi veren Fatih Tekke, şöyle konuştu:

"Tabii eksik bölgelerimiz var, oyuncu katmak istiyoruz ama bu sadece bizim isteğimizle olan bir şey değil. Kulübün, gelecek olan oyuncunun durumu, maddi durumlar, bunlar biraz süre isteyen şeyler. Bizim kulübümüze de uyması gerekiyor. İstediğimiz bölgeler tabii ki var, sadece mevkiler üzerinden değil eksik olan bölgelerimiz var. Kafamızda taktiksel olarak kurguladığımız birçok şey var, buna daha uygun, daha verim alabileceğimizi düşündüğümüz oyuncu tipi var ama tabii ki bu şartlarla ilgili."

"HEDEFİM HEP KAZANMAYA YÖNELİK"

Hayattaki hedefinin hep kazanmaya yönelik olduğunu dile getiren Tekke, "Benim hayattaki hedefim hep kazanmaya yönelik fakat kazanmaya yönelikken veriler çok önemli. Futbolda, antrenörlükte önemsediğim şeylerden birisi de oyunun taktiksel anlamda belirgin olmasını sağlayabilmek. Bunu bana göre birçok maçımızda yaptık ama bunu asıl anlamlı kılan şey oyuncunun kalitesidir. İki direğin içerisine top girer ise başarılı, girmezse başarısız oluyorsunuz. Biz onlarla çok şey yaptık, bu dönem de artık sonuç alma zamanı ama eksiklerimiz var mı, evet diyebilirim" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fatih Tekke'nin açıklamaları



Fatih Tekke, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:29   Kayseri Birinci AmatörKüme A Grubu - Spor
11:24   Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Jurgen Klopp'u örnek alıyor - Spor
11:22   Erzurumspor, ilk yarıdaki başarısını sürdürmek istiyor - Spor
11:20   Gün'den çağrı: "Küfrü 2020 yılından itibaren silelim" - Spor
11:15   Galatasaray Kulübü, Turgay Vardar'ı andı - Spor
10:37   Premier Lig'den 3 takımın Cenk Tosun'la ilgilendiği iddia edildi - Spor
10:12   Ibrahimovic'in İsveç'teki heykeli yıkıldı - Spor
10:09   Onyekuru'dan Fenerbahçe'ye transfer yanıtı: Galatasaray'dan başka takımda oynamam - Spor
09:49   Juventus, Leicester'ın Merih Demiral teklifini reddetti - Spor
09:15   Lukas Podolski ile Çaykur Rizespor ve Monterrey'in ilgilendiği iddia edildi - Spor
5.01.2020 11:37:08