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Fatih Terim: 1 - Ünal Karaman: 1

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bugüne kadar 2 kez rakip oldu.

30.11.2019 10:42 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:47Fatih Terim: 1 - Ünal Karaman: 1
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bugüne kadar 2 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda iki teknik adamın da birer galibiyeti bulunuyor.

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonsporlu ve Galatasaraylı futbolcular sahada kıyasıya mücadele edecekken, maç ayrıca saha kenarında teknik adamların rekabetine sahne olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bu karşılaşmayla birlikte 3. kez rakip olacak.

3. randevu

Fatih Terim ile Ünal Karaman bugüne kadar 2 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Terim Galatasaray'ın başında olurken, Karaman da Trabzonspor'u çalıştırıyordu. İki teknik adam arasında oynanan maçlarda Terim'in öğrencileri 1 kez kazanırken, Ünal Karaman'ın talebeleri de 1 kez galibiyet sevinci yaşadı. Geride kalan 2 karşılaşmada Trabzonspor'un 5 golüne, Galatasaray 3 golle karşılık verdi.

Fatih Terim ile Ünal Karaman arasında oynanan maçlar şöyle:

Süper Lig: 10.02.2019 (Fatih Terim) Galatasaray: 3 - Trabzonspor (Ünal Karaman): 1

Süper Lig: 01.09.2018 (Ünal Karaman) Trabzonspor: 4 - Galatasaray (Fatih Terim): 0 - İSTANBUL

Ünal Karaman, Ersun Yanal, Fatih Terim, Karaman, Spor

Kaynak: İHA

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