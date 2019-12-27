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Fatih Terim, 2019 yılında haberlere en çok konu olan futbol adamı oldu

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2019 yılında en çok konuşulan futbol adamlarını açıkladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in zirvede yer aldığı listede, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un konu olduğu haber sayısı beklenenin altında kaldı.

27.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:01

Türkiye'de dijital yayıncılığın bankası olarak kabul edilen ve tam 7 bin 732 Türk sitesini tarayarak elde ettiği verilerle önemli bir kaynak olan Habermetre, 2019 yılının bitmesine kısa bir süre kala haberlere en çok konu olan futbol adamlarını açıkladı.

BİRİNCİ SIRA FATİH TERİM'İN

Habermetre'nin hazırladığı rapora göre, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 226.632 habere konu olarak zirvenin açık arayla sahibi oldu. İkinci sırada ise, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş yer aldı ve 145.834 habere konu olmayı başardı.

ERSUN YANAL ALİ KOÇ'U GEÇTİ

Listenin üçüncü sırasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal yer alırken, toplamda 131.400 haberde yer aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 110.441 habere konu olarak listede 4. sırada kendisine yer buldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 85.467 haberle listede kendisine 5. sırada yer bularak şaşırttı.

Habermetre'nin hazırladığı listede ilk 10 sırada yer alan futbol adamları şöyle;

1) FATİH TERİM: 226.632

2) ŞENOL GÜNEŞ: 145.834

3) ERSUN YANAL: 131.400

4) ABDULLAH AVCI: 110.441

5) ALİ KOÇ: 85.467

6) ÜNAL KARAMAN: 81.195

7) FİKRET ORMAN: 72.175

8) MUSTAFA CENGİZ: 55.748

9) AYKUT KOCAMAN: 44.596

10) AHMET AĞAOĞLU: 42.439

Fatih Terim, 2019 yılında haberlere en çok konu olan futbol adamı oldu

Spor


HABER YORUMLARI (10)
AD: Fatih terim gibi efsaneyi bunun gibilerle kıyaslamak hakarettir
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SİVRİ: puhahaha la sen gomiksin öle? Efsane maganda
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ADSIZ CENGO: BENCE BU BİR BAŞARI DEĞİL BAŞARISIZLIĞI İÇİN HABERLERE ÇOK KONU OLDU AMA NEYSEGALATASARAYLIYIM AMA İNSAN ÖNCE OBJEKTİF YORUM YAPMAYI BİLECEK
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D.PAŞALI: Taş yerinde ağırdır koç efendi, sen burasını iş dünyası ile karıştırma futbol dünyasında adama imparator demişler, hee bunun aynısı Efes pilsenin başında da var , olur ya Basketbol dünyasında uğraşacak birilerini ararsan yanlışlıkla onunla uğraşma .
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YUSUF: en delikanlı teknik adam ünal karaman
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DELİ DUMRUL: Ali koç çok üzülmüştür buna !!!
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MHS: hepsini topla bi F. Terim etmez zaten. Adam gibi adam F. Terim-E. Ataman
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SİVRİ: alkın baliğmi senin koç?
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TÜRKİYE: İMPARAGÖZ. . . . EGOİSTTTT
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MEMET33: EZİLİN EZİKLER BÜZÜLÜN, SÜRÜNÜN
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