Fatih Terim, 3 Yıldızı Bedava Getirmek İçin Çalışacak

Transfer çalışmalarında yazın boşa çıkacak isimleri üst sıralara yazan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 3 yıldızı bonservis maliyeti olmadan sarı kırmızılı takıma kazandırmak istiyor.

Genel Kurul'da yaşananlara kulağını tıkayan ve şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapmaya başlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yazın bonservisi elindeki isimleri takıma kazandırmaya çalışacak.

Seçim belirsizliği yaşansa da kulübün 'sıfır bonservis' stratejisinde değişiklik olmayacak.

Akşam'da yer alan habere göre; Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Akhisar'ın kalecisi Fatih Öztürk, Sivasspor'un sağ beki Douglas ve Fulham'ın yıldızı Ryan Babel, Galatasaray'ın gündemindeki yerlerini koruyor.

Bu isimlerin transferi halinde bonservis ödemeyecek olan Aslan, FFP'ye takılma riski de yaşamayacak.

Fatih Öztürk, Muslera'ya yedek olarak düşünülüyor. Mariano'nun satılma ihtimaline karşılık Douglas ismi ön plana çıkıyor. Kiralık sözleşmesi bitecek Onyekuru yerine de Babel seçeneği oldukça cazip geliyor.