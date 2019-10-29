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Fatih Terim 4 futbolcunun üstünü çizdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrasında bazı oyunculara tepki göstermişti. Terim'in tepki gösterdiği isimlerin Belhanda,Feghouli, Nagatomo ve Mariano olduğu öğrenildi.

29.10.2019 09:57

Beşiktaş derbisinde kötü bir futbol ortaya koyup sahadan 1-0 mağlup ayrılan G.Saray'da karşılaşma sonunda Fatih Terim'in açıklamaları gündeme bomba gibi oturdu. 90 dakika sonunda hatanın kendisinde olduğunu söyleyen Terim Ocak ayında operasyon yapacağını da bir kez daha tekrarladı.

TERİM'İN ÜSTÜNÜ ÇİZDİĞİ 4 İSİM BELLİ OLDU

Fatih Terim'in üstünü çizdiği isimlerin Belhanda, Feghouli, Nagatomo ve Mariano olduğu öğrenildi. Dört oyuncu için gelecek tüm teklifl er masaya yatırılacak. Rizespor maçında da bu isimlerin yedek kulübesinde olması bekleniyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in "Bazılarına haksızlık etmiş olabilirim" sözlerinin ardından bu futbolcuların isimleri de merak edildi. Bu isimlerin Jimy Durmaz, Adem, Taylan, Emre, Şener ve Linnes olduğu belirtildi. Terim, genç oyuncularAtalay Babacan, Yunus Akgün, Celil Yüksel, Recep Gül, Mirza Cihan, Mustafa Kapı, Erencan Yardımcı, Kaan Arslan ve Gükay Güney'e de şans verecek.

Fatih Terim 4 futbolcunun üstünü çizdi

Younes Belhanda, Fatih Terim, Beşiktaş, Spor


YORUMLAR (13)
GSLİ:beni oynatın selçuk seri belhanda şener cimiden daha iyi oynarım
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ALİ AGA:Bizde senin üstünü çizeceğiz fatih az kaldı
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MEMET33:HER TERS NETİCE SONRASI AYNI TERANE, YA BİRKAÇININ ÜSTÜNÜ ÇİZER YADA BİLETİNİ KESER. . . 2 HAFTA SONRA GEL KARDEŞİM KURTAR BENİ DİYE AYNI ADAMLARI SAHAYA SÜRER. YA HABER YALAN YANLIŞ YADA FATİH BİTİK Kİ BU İHTİMAL DAHA MUHTEMEL.
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CCCALPCCC:linnes in tribünde olması en büyük yanlış
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ADINIZI YAZIN:ELİNDE ŞENER VAR EMRE VAR ÖMER VAR DAHA NEYİ BEKLİYOR ANLAMADIK
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BELHANDA İLE ŞİMDİ YOLLAR AYRILSIN:FEGHUOLİ KENDİNE GELİRSE İYİ OLUR AMA KÜFÜRBAZ BELHANDA BAŞTA DİĞER ÜÇÜYLE EN GEÇ DEVRE ARASINDA YOLLAR AYRILSIN.
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BELHANDA İLE ŞİMDİ YOLLAR AYRILSIN:KARDEŞİM TAYLAN ANTALYALI DİYE SÜPER BİR GENÇ YETENEK ALDINIZ SERİ ADLI SÖZDE SPORCUYU OYNATACAĞINA ONU OYNAT ARTIK
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BEYZALİ:KLASİK TERİM TAKTİĞİ HER BAŞARISIZLIĞIN ARDINDA MUTLAKA BAŞKALARI VAR TERİM ASLA SORUMLU OLMAZ HİÇBİR BAŞARISIZLIKTAN GS LİLERDE BUNA İNANIR BU MASAL HEP BÖYLE SÜRER GİDER
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BEKTAŞ:Adaletin olmadığı yerde huzur,huzurun olmadığı yerde de başarı asla olmaz.Hiç bir oyuncu kulübünden büyük değildir.Vermiyorsa formasının hakkını bileti kesilmelidir
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HEMEN KOVARDINIZ:HOCAMIZ FATİH TERİM TARAFTARA SÖVEN AŞAĞILIK BELHANDA GÖNDER DEĞİLSE TARAFTARIN ÖNÜDE NE SEN NE DE YÖNETİM DURABİLİR. BAŞKAN CENGİZ BİR SORUM VAR AYNI SORU TERİME DE, EĞER BELHANDA DENEN NE İDÜĞÜ BELİRSİZ TARAFTARA DA DEĞİLDE SİZE SÖVSEYDİ NE YAPARDINIZ
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