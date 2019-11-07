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Fatih Terim 6-0'ın biletini Nagatomo'ya kesti!

Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0 yenildiği maçta kötü performansı ve yaptığı bireysel hata sonrası takımının gol yemesine neden olan Nagatomo takımdan gönderilecek.

07.11.2019 08:44 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:00

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0 mağlup olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Yuto Nagatomo'nun biletini kesti.

NAGATOMO'NUN BİLETİ KESİLDİ

Madrid deplasmanında 45. dakikada yenilen 4. golde büyük bir hataya imza atan Japon futbolcu, kredisini doldurdu. Taraftarın desteğini de kaybeden 33 yaşındaki Nagatomo'nun Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor.

YERİNİ ADEM BÜYÜK'E BIRAKTI

Real Madrid maçına ilk 11'de başlayan Yugo Nagatomo, 88 dakika sahada kaldı. Tecrübeli oyuncu yerini 88. dakikada Adem Büyük'e bıraktı. Sarı kırmızılı formayla bu sezon 14 resmi maçta forma giyen Nagatomo, takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

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Fatih Terim 6-0'ın biletini Nagatomo'ya kesti!

Galatasaray, Fatih Terim, Real Madrid, Madrid, Spor


YORUMLAR (107)
TARAFSIZ: 6 KASIM GALATASARAY'' IN 6 GOL YEME FESTİVALİ :D :D :D
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MSDS: Gitmesi gereken kişi kendisi. .
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AYSEL: Aynen, size katiliyorum
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ALİ: UTANMADAN HALA KONUŞUYOR. TERİM E PARA VERENLER HATALI. ADAM GİBİ DAVRANMIYOR OYUNCULARINA
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OCAK DUMAN: KESMEYİ ADET EDİNEN BİR ADAM
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OMER: 6 Gol var maçta suçlu 4. golde hatası olan nagatomo olmuş. Ne yani orda hatası olmasa maçı 4-3 çevirecekmiydin. Top oynamadınız baskı yok pozisyon yok bir şey yok.
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ADINIZI YAZIN: futbolcuları suçlamayın sorun terim. . .
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GS: git lan
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8 19
FALCAO: aynen
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ADINIZI YAZIN: bir kendi biletini kesmedi
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