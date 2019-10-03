Fatih Terim 6 ismin biletini kesti!

PSG maçı sonrası Aslan'da gözler Gençlerbirliği maçına çevrilmişken, Fatih Terim ve teknik heyet ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı kırmızılı ekipte Fatih Terim ve teknik heyetin raporu doğrultusunda 6 oyuncusuyla yollarını ayırma kararı aldı.

DONK YOLCULAR ARASINDA

Sarı kırmızılılar sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ryan Donk ile yola devam etmeyecek. Nzonzi, Seri ve Lemina transferleri sonrası ilk 11'deki yerini kaybeden ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı futbolcunun ile yeni mukavele yapılmayacağı öğrenildi.

AHMET ÇALIK İÇİN TALİPLER VAR

Galatasaray'da forma şansı bulamayan isimlerden birisi de Ahmet Çalık... Adı Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor ile anılan 25 yaşındaki stoper için devre arasında gelecek teklifler değerlendirecek. Çalık'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor.

LINNES GERİ DÖNÜYOR

Cimbom, yaz transfer döneminde de ayrılığı gündeme gelen Japon sol beki Yuto Nagatomo ile yollarını ayıracak. Ara transfer dönemine Nagatomo için gelecek olası teklifleri değerlendirecek olan yönetimin, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcuya yeni kontrat önermeyeceği belirtildi.

EMRE VE MARIANO DA GÖNDERİLECEK

Emre Taşdemir de forma şansı bulamayanlardan... Geçen sezon ara transfer döneminde Bursaspor'dan kiralanan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Emre ile yola devam edilmeyeceği öğrenildi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda Brezilyalı futbolcusu Mariano ile de yollarını ayırıyor. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde Brezilya'ya döneceği iddia edilen ve adı Sao Paulo ile anılan 33 yaşındaki futbolcuyla sözleşme uzatmama kararı aldı.